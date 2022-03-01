В семи районах Тюмени появится жилая застройка и новая социальная инфраструктура

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На семи территориях Тюмени, где расположены ветхие дома и есть неиспользуемые земли, планируют возвести жилую застройку и создать социальную инфраструктуру.

Районы, где в первую очередь будут приняты решения о комплексном развитии территорий жилой застройки, были рассмотрены на заседании рабочей группы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук.

По итогам обследования решения приняты в отношении следующих территорий: в границах улиц 2-й Луговой и Береговой (28,8 га); в границах улиц Береговой, Мысовской и Газовиков (29 га); в границах улицы Горпищекомбинатовской (7,2 га); в границах улиц Герцена, Семакова и Урицкого (0,86 га); микрорайон ДОК (110 га); в районе улиц Магаданской и Волочаевской (2,58 га); в районе улиц Герцена, Каширской, Чернышевского, Розы Люксембург и Перекопской (77 га).