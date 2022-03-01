Тюменские паралимпийцы принесли России 11 медалей зимних игр "Мы вместе. Спорт"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ребята смогли собраться и показать максимум того, на что они способны. Такую оценку дала выступлению спортсменов от Тюменской области на международных зимних играх "Мы вместе. Спорт" олимпийская чемпионка Луиза Носкова.

Паралимпийцы из Тюменской области завоевали 11 медалей в Ханты-Мансийске, из них пять золотых, три серебряных и три бронзовых.

"Это замечательный результат, тем более, что в команде были совсем молодые ребята, которые еще не один год будут выступать на будущих соревнованиях, - подчеркнула Луиза Носкова. - Побеждать всегда сложно"!

Всего в играх принимали участие пятеро спортсменов. В их числе - Вера Хлызова (лидер - Наталья Якимова), Юлия Смирнова (лидер - Роман Тарасов) и Николай Полухин (лидер - Эдуард Березин), а также Станислав Чохлаев (лидер Олег Колодийчук) и Марина Галицына (лидер Максим Пирогов).

Рекордсменом по медалям стал Станислав Чохлаев: на его счету четыре золотые и одна серебряная медали. Следом за ним идет Вера Хлызова. Для нее отбор на Паралимпийские игры стал дебютным. На ее счету одна золотая, две серебряных и одна бронзовая медали. По одной бронзе завоевали Николай Полухин и Марина Галицына.

Вера Хлызова (лидер Якимова Наталья) призналась, что не достигла тех целей, которые ставила перед собой, поэтому то золото, которое она сумела завоевать в последней гонке, для нее не оправдано. "Это показатель того, что нужно трудиться и стараться еще больше!", - поделилась спортсменка. На ее счету одна золотая, две серебряных и одна бронзовая медали.

"Лично для меня игры сложились не очень удачно. Только в первый день мне удалось завоевать бронзовую медаль, остальные соревнования стали чередой четвертых мест - четыре четвертых места подряд. Я по-спортивному огорчен, но готов еще побороться на Паралимпийских играх в Италии", - признает один из самых титулованных спортсменов сборной Николай Полухин.

Юлия Смирнова, для которой эти игры должны были стать первыми, рассказала, что перед вылетом в Пекин сильно заболела и не смогла до конца восстановиться: "Тем не менее, у меня нет сожаления, что мы что-то сделали не так. К тому же, в Ханты-Мансийске было очень много зрителей, от которых за время пандемии мы уже отвыкли, и их поддержка очень вдохновляла. И все-таки Паралимпийские игры – это другой уровень, и олимпийская медаль не сравнится ни с чем. Мы очень благодарны правительству Тюменской области за решение оказать материальную поддержку, но олимпийскую медаль это не заменит".

Поддержал спортсменов и директор регионального департамента по спорту Евгений Хромин. "Молодцы, преодолели все трудности, проявили характер, силу воли и, несмотря ни на что, завоевали россыпь медалей в Ханты-Мансийске!", - отметил он.

Николай Ступников