Ишимец на санках увез со склада компрессор

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже инструментов, кабеля и компрессора со склада предприятия задержали полицейские в Ишиме. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД Тюменской области.

40-летний местный житель рассказал оперативникам, что проходил мимо склада и заметил, что несколько досок на одном из заколоченных окон прибиты неплотно. Он решил забраться внутрь и что-нибудь похитить.

Через окно мужчина попал в помещение и обнаружил там инструменты, электрический кабель и компрессор. Похищенное он погрузил на санки и отвез в пункт приема металлолома. Ущерб составил более 180 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", ишимцу грозит лишение свободы на срок до пяти лет.