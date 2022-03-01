Ишимец на санках увез со склада компрессор
Подозреваемого в краже инструментов, кабеля и компрессора со склада предприятия задержали полицейские в Ишиме. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД Тюменской области.
40-летний местный житель рассказал оперативникам, что проходил мимо склада и заметил, что несколько досок на одном из заколоченных окон прибиты неплотно. Он решил забраться внутрь и что-нибудь похитить.
Через окно мужчина попал в помещение и обнаружил там инструменты, электрический кабель и компрессор. Похищенное он погрузил на санки и отвез в пункт приема металлолома. Ущерб составил более 180 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", ишимцу грозит лишение свободы на срок до пяти лет.