Тюменский водитель нарушил правила дорожного движения 68 раз

| Фото: УФССП России по Тюменской области | Фото: УФССП России по Тюменской области

Сотрудники ДПС Тюмени совместно с управлением федеральной службы судебных приставов задержали автовладельца, который нарушил правила дорожного движения 68 раз. Его долг составляет 120 тыс. рублей, сообщает региональное управление ФССП России.

Мужчина владеет автомобилем марки BMW. Его машину арестовали в счет погашения долга. Пока сотрудники служб оформляли документы, нарушитель нашел необходимую сумму, погасил неоплаченные штрафы, в том числе исполнительский сбор за нарушение сроков для добровольной оплаты.