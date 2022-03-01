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Главой Викуловского муниципального района избран Андрей Лотов

Политика, 18:05 25 марта 2022

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото:

Андрей Лотов избран на должность главы Викуловского муниципального района. Такое решение большинством голосов приняла районная дума.

Избранного главу района поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Андрей Лотов родился 8 июня 1971 года в селе Каргалы Викуловского района. Образование высшее. Окончил в 1993 году Тюменский государственный университет по специальности "Физика", в 2007 году прошел профессиональную переподготовку в ТОГИРРО по специальности "Менеджмент организации".

Трудовую деятельность начал в 1993 году в качестве учителя физики Каргалинской средней школы Викуловского района. С 2000 по 2004 годы — учитель физики Викуловской средней школы №1, около 17 лет занимает должность директора школы. Почетный работник общего образования Российской Федерации. Трудился заместителем главы администрации Абатского района, является депутатом думы Викуловского поселения 4 созыва.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Викуловский район

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