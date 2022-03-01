Главой Викуловского муниципального района избран Андрей Лотов
Андрей Лотов избран на должность главы Викуловского муниципального района. Такое решение большинством голосов приняла районная дума.
Избранного главу района поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Андрей Лотов родился 8 июня 1971 года в селе Каргалы Викуловского района. Образование высшее. Окончил в 1993 году Тюменский государственный университет по специальности "Физика", в 2007 году прошел профессиональную переподготовку в ТОГИРРО по специальности "Менеджмент организации".
Трудовую деятельность начал в 1993 году в качестве учителя физики Каргалинской средней школы Викуловского района. С 2000 по 2004 годы — учитель физики Викуловской средней школы №1, около 17 лет занимает должность директора школы. Почетный работник общего образования Российской Федерации. Трудился заместителем главы администрации Абатского района, является депутатом думы Викуловского поселения 4 созыва.
Евгений Бабенко