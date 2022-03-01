Главнокомандующий Росгвардией Виктор Золотов поблагодарил россиян за поддержку

Фото: пресс-служба Росгвардии Фото: пресс-служба Росгвардии

Искреннюю благодарность за моральную и практическую поддержку всех российских воинов, которые в эти дни мужественно противостоят распространению неонацизма выразил соотечественникам главнокомандующий Росгвардией генерал армии Виктор Золотов.

"В эпоху самых суровых испытаний солдаты правопорядка всегда демонстрировали исключительную стойкость, неизменно доказывая ратной службой безусловную готовность обеспечить мир и спокойствие граждан", - заявил Виктор Золотов, поздравляя подчиненных с профессиональным праздником - Днем войск национальной гвардии Российской Федерации.

За прошедшие годы ведомство накопило большой потенциал, который сейчас на практике реализуется в интересах национальной безопасности, отметил он.

"В эти дни войскам национальной гвардии отведена особая роль и свой профессиональный праздник мы встречаем на марше, в походных колоннах в ходе специальной военной операции на территории Украины. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии встали на защиту русского мира. Нам поручена трудная, но благородная миссия борьбы с режимом, потерявшим человеческий облик, призывающим к физическому уничтожению стариков, женщин, детей, всех тех, кто говорит и думает по-русски", - подчеркнул главнокомандующий Росгвардией.

Виктор Золотов поблагодарил весь личный состав за доблесть, мужество, профессионализм и мастерство, обеспечивающие высокий уровень поддержания стабильности правопорядка и безопасности.

Евгений Бабенко