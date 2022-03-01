Под Сургутом столкнулись 22 автомобиля, есть раненые

| Фото: УМВД России по ХМАО | Фото: УМВД России по ХМАО

22 автомобиля стали одновременными участниками нескольких ДТП на участке автодороги "Подъезд к г. Сургуту" трассы Тюмень – Ханты-Мансийск, передает Уралупавтодор.

Три человека получили ранения, сообщает УМВД России по Югре. Предварительной причиной массовых аварий стали неблагоприятные погодные условия и несоблюдение дистанции. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, обстоятельства выясняются.

Движение в направлении Тюмени организовано через встречную полосу.

Пользователям автомобильных дорог напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и снижать скокрость при плохих погодных условиях.

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