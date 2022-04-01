10 тысяч заемщиков получат ипотеку от Сбербанка на ранее одобренных условиях

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сбербанк проведет ипотечные сделки, которые были назначены на 29 и 30 марта и переведены в отказ, по ставкам, действующим на момент одобрения заявок, для социально уязвимых категорий граждан.

Решение коснется 10 тысяч заёмщиков, сообщает пресс-служба ПАО Сбербанк.

Ипотечные кредиты по текущим ставкам оформят для семей, у которых на данный момент нет какого-либо жилья в собственности, родителей-одиночек, многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. Также сделки будут проведены для заемщиков, использующих в качестве первоначального взноса государственный жилищный сертификат на покупку недвижимости для определенных категорий льготников, например, ветеранов Великой Отечественной войны, чернобыльцев, сотрудников ОВД и МЧС, переселенцев, сирот, семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

При этом Сбер продолжает принимать заявки и выдавать кредиты по ипотечным программам с государственной поддержкой ("Господдержка-2020", "Дальневосточная ипотека" и "Семейная ипотека") на текущих условиях. Клиенты могут получить ипотечный кредит по текущим условиям, заключив кредитный договор вплоть до 6 апреля текущего года.

Текущая ставка в банке на квартиры в новостройках по льготной ипотеке для семей с детьми составляет от 4,7 %, по программе "Господдержка-2020" — от 5,85 %, по "Дальневосточной ипотеке" — от 0,1 %.

Клиенты Сбербанка могут подать заявку на возмещение услуг, оказанных банком и дочерними компаниями банка по подготовке к сделке.