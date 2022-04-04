35-летний житель Нижней Тавды украл у тюменского таксиста 87 тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

35-летний безработный житель Нижней Тавды украл из машины такси кошелек с 87 тыс. рублей, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Житель Тюмени 1982 г. р. обратился в дежурную часть полиции Нижней Тавды и заявил о краже кошелька. Гражданин пояснил, что работает таксистом. В обеденное время он припарковал автомобиль у частного дома и отлучился. Когда он вернулся, обнаружил пропажу кошелька с деньгами.

Сотрудники уголовного розыска задержали неоднократно судимого 35-летнего безработного жителя Нижней Тавды. Подозреваемый признал вину и рассказал, что он шел по улице Герцена районного центра, заметил припаркованную машину. Двери машины были не заперты. Обвиняемый забрался в машину, украл кошелек и ушел.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Кража". Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 5 лет. Обвиняемому выбрали меру наказания в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.