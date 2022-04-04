Новую школу на 60 мест открыли в Тобольском районе

| фото с личной страницы Александр Моора ВКонтакте | фото с личной страницы Александр Моора ВКонтакте

Новая школа, рассчитанная на 60 учебных мест, открылась в дер. Хмелёва Тобольского района 4 апреля. Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил в своем Telegram-канале и в аккаунтах в соцсетях.

Глава региона отметил, что школа построена по типовому проекту. В ней есть просторный спортивный зал, библиотека, медицинский блок и дошкольное отделение. Для детей из деревень Ахманай и Елань предусмотрены спальные места в пришкольном интернате. Во дворе ребятам могут поиграть в волейбол, баскетбол и мини-футбол. Также оборудован спортивный комплекс ГТО.

"Это уже вторая школа, которую мы открыли в Тюменской области за последнее время. Ровно неделю назад распахнула свои двери Заводопетровская начальная школа Ялуторовского района", - напомнил Александр Моор.

В рамках региональной программы по замене деревянных школ только в Тобольском районе построено три здания. В 2018 году открыта школа в селе Малая Зоркальцева, в 2020 году в деревне Епанчина.

"Как и обещал, в ближайшие годы в планах заменить еще 24 деревянные школы в Тюменской области", - добавил губернатор.