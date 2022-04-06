У тюменца изъяли поддельные сигареты на 7 млн рублей

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

За хранение контрафактных сигарет на 7 млн рублей в Тюмени будут судить 54-летнего местного жителя, сообщает региональная прокуратура. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, тюменец купил у неустановленного лица 60 тыс. упаковок контрафактных сигарет для дальнейшего сбыта.

Табачные изделия изъяты правоохранителями из торгового павильона и гаража. Мужчина вину в совершении преступления признал и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу. Согласно п. "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ подсудимому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждено за период до 5 лет либо без такового.