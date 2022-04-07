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В Тюменской области сформировали запас лекарств на четыре месяца

Политика, 10:25 07 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Необходимые запасы лекарственных препаратов в Тюменской области сформированы на четыре месяца, сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

Изменение цен на лекарства, продукты питания первой необходимости и запасы на складах обсудили на заседании регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций.

"Спрос в аптеках заметно упал, соответственно, снизились и цены, - сказала Кузнечевских. - Годовые контракты на поставку продуктов питания в социальные учреждения выполняются в рабочем режиме. Идет работа по подготовке контрактов на второе полугодие".

Губернатор Александр Моор отметил, что каждое решение об увеличении цены государственного или муниципального контракта должно быть обоснованным на 200%. "В сегодняшней экономической ситуации необходимо особенно ответственно относиться к расходованию бюджетных средств", – подчеркнул он.

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# Александр Моор , аптека , лекарства , Ольга Кузнечевских

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