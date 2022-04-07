Михаил Мишустин призвал глав регионов восстановить плановую медпомощь в полном объеме

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восстановить плановую медицинскую помощь в полном объеме призвал премьер-министр России Михаил Мишустин глав регионов в ходе ежегодного отчета о работе правительства РФ за 2021 год в Государственной Думе 7 апреля.

Глава правительства отметил, что работа для повышения качества и доступности медицинской помощи продолжалась одновременно с борьбой с COVID-19. Михаил Мишустин посещал медучреждения во время поездок по регионам. На месте принимались необходимые решения, чтобы исправить проблемы, волнующие граждан.

В 2021 году в регионах было отремонтировано свыше 1тыс. поликлиник. Закуплено более 37 тыс. единиц медоборудования и 5,5 тыс. специальных автомобилей. В регионы поставлено более 1 тыс. 600 машин скорой помощи. Построено и заменено почти 3 тыс. ФАПов, врачебных амбулаторий и поликлинических подразделений для 8 млн сельских жителей. В малые населенные пункты поставлено почти 1,5 тыс. передвижных медицинских комплексов. Диспансеризацию и профилактические осмотры прошли почти 50 млн человек.

Отметим, в Тюменской области в 2020 году открыли 37 ФАПов, в 2021-м заменили шесть фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в ветхом состоянии. Парк автомашин станции скорой медпомощи пополняется ежегодно. Так, в 2020 г. в область поступило 56 новых, современных машин, укомплектованных всем необходимым оборудованием для экстренной и неотложной медицинской помощи, безопасной транспортировки пациента в медучреждение.