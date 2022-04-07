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Якушев призвал обеспечить полное импортозамещение в промышленном секторе УФО

Политика, 17:25 07 апреля 2022

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Стремиться в перспективе обеспечить полное импортозамещение на каждом этапе технологической цепочки – такую ключевую задачу для промышленности УФО поставил полномочный представитель округа Владимир Якушев на совещании с регионами по вопросам использования высокотехнологичной продукции предприятий Уральского федерального округа в интересах энергетической компании "Газпром", сообщает пресс-служба полпреда.

"Производство – это серьезный процесс, его нельзя перестроить в одночасье. На первоначальном этапе решением может стать переход на новые логистические схемы. Но в перспективе необходимо стремиться к тому, чтобы все, что может производиться в России, делалось на территории страны – из отечественного сырья и комплектующих. При этом продукция должна быть конкурентоспособной. Чем жестче у нас вызовы, тем выше мы должны ставить перед собой планку", – подчеркнул Владимир Якушев.

Участники совещания обсудили программу импортозамещения "Газмпрома", проблемы и перспективы использования отечественной продукции в газодобыче, также осмотрели выставку продукции промышленных предприятий Уральского федерального округа, которые сотрудничают с компанией.

По словам полпреда, вопросы импортозамещения в нефтегазовом секторе решаются с 2014 года. Системная работа помогла выстроить взаимодействие между добывающими компаниями и обрабатывающей промышленностью. Оборудование уральских машиностроительных предприятий востребовано в нефтегазовой отрасли, есть потенциал для дальнейшего развития. Нужно продолжать расширять сотрудничество между отраслями: помогать заказчикам и производителям находить друг друга.

Владимир Якушев подчеркнул, что на пути внедрения новых перспективных наработок предприятий УФО важно снять все бюрократические барьеры.

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# Владимир Якушев , Газпром , импортозамещение

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