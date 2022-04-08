Быстро и безопасно: Сбербанк рассказал, как за пару дней зарегистрировать права на квартиру

| Фото: Сбербанк | Фото: Сбербанк

В Сбербанке рассказали, как быстро и безопасно зарегистрировать право собственности при покупке квартиры. Для этого клиенты могут воспользоваться электронной регистрацией. Сервис будет полезен не только ипотечным заемщикам, но и тем, кто приобретает недвижимость за наличные деньги.

Электронная регистрация проводится дистанционно, поэтому покупателю не придется идти в МФЦ. Специалист Сбербанка сам отправит документы в Росреестр в электронном виде и проконтролирует процесс регистрации. После завершения процедуры договор купли-продажи и выписка из ЕГРН придет на электронную почту покупателя. Весь процесс в среднем занимает два дня.

Для клиентов, желающих получить комплексную услугу, Сбер готов провести сделку "под ключ". Эксперты проверят собственника и историю приобретаемой недвижимости, подготовят договор для быстрой регистрации сделки, помогут оформить жилье в собственность и обеспечат безопасный расчет после перехода права собственности.

"Мы подсчитали, что в среднем процесс электронной регистрации сделки занимает 40 часов, в то время как обычная регистрация — пять дней и 16 часов. При проведении сделок с недвижимостью люди хотят максимально обезопасить процесс и поэтому все чаще пользуются услугами Сбера. По статистике, за первый квартал 2022 года интерес к сервису увеличился на четверть", - прокомментировал председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

По словам управляющего Западно-Сибирского отделения Сбербанка Евгений Светлов, Сбербанк продолжает активно развивать свои электронные сервисы, которые делают процесс приобретения недвижимости проще и быстрее. Еще один удобный инструмент – сервис безопасные расчеты, он подходит тем, кто хочет обезопасить себя при передачи денежных средств во время сделки. Покупатель переводит необходимую сумму на специальный счет Центра недвижимости от Сбербанка. Центр недвижимости запрашивает информацию в Росресстре о регистрации сделки. После регистрации деньги зачисляются на счет продавца. Сервисы безопасные расчеты и электронная регистрация сделки доступны как клиентам, приобретающим имущество в Сбере, так и клиентам других банков.