Тюменец воровал сумки и рюкзаки на железнодорожных вокзалах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменца, подозреваемого в серии краж на железнодорожных вокзалах Тюмени и Екатеринбурга, задержала полиция. В феврале 50-летний мужчина в Тюмени похитил сумку у заснувшего пассажира, сообщает Тюменский отдел УМВД на транспорте.

Как выяснили правоохранители, тюменец причастен еще к двум кражам. В начале апреля в Тюмени он украл дорожный рюкзак, но ничего ценного не обнаружил и оставил его на остановке у вокзала. Известно также, что злоумышленник похитил личные вещи у пассажира на вокзале в Екатеринбурге.

В настоящее время решается вопрос об объединении трех уголовных дел в одно производство.