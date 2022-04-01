Тюменским депутатам рассказали, как город отметит 77-летие Победы

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Тюмень уже сегодня готовится отпраздновать 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне – вновь с традиционным шествием "Бессмертного полка", концертами выездных бригад под окнами ветеранов и праздничными митингами на нескольких площадках.

С общей концепцией празднования депутатов гордумы ознакомила директор департамента культуры Ирина Алексеева на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению 18 апреля. По ее словам, будут оформлены более 30 гостевых и магистральных улиц, а также бульвары, скверы и площади и 25 остановочных павильонов.

"Принято решение, что шествие "Бессмертного полка" состоится в привычном режиме, - отметила она. – В нем будет представлена, в том числе, тематическая колонна "Тюмень – город трудовой доблести".

В каком именно формате пойдет шествие "Бессмертного полка", поинтересовался заместитель председателя Тюменской гордумы Дмитрий Осипов. Заместитель главы Тюмени Вера Соловьева рассказала, что запланировано прохождение единой колонны, в котором наряду с горожанами примут участие и трудовые коллективы областного центра.

"Какого-то разделения на городские округа и предприятия в 2022 году не предусмотрено", - отметила она.

"Управами города запланирован весь комплекс мероприятий по подготовке к празднованию, - отметил председатель постоянной комиссии Степан Киричук. – Глава города определил денежные средства и исполнителей этих мероприятий". В деталях подготовку Тюмени ко Дню Победы депутаты рассмотрят на заседании городской думы, запланированном на 28 апреля.

Николай Ступников