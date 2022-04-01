В Тюменской области планируют освободить владельцев электромобилей от транспортного налога

Минпромторг Минпромторг

Освободить от уплаты транспортного налога всех владельцев электромобилей независимо от их мощности предлагает группа депутатов Тюменской областной думы, которые разработали законопроект о новых льготах по транспортному налогу.

Инициаторы законопроекта, сообщает пресс-служба облдумы, считают необходимым снизить наполовину ставку транспортного налога для физических лиц, владеющих автотранспортными средствами с гибридным типом двигателя. Предусмотрено так же снижение размера налога до 1/5 ставки для владельцев автомототранспортных средств, в том числе легковых и грузовых автомобилей, использующих природный газ в качестве моторного топлива.

Один из разработчиков законопроекта, лидер фракции ЛДПР в Тюменской областной думе Владимир Сысоев отметил, что глобальное распространение тренда электрификации автотранспорта продиктовано совокупностью факторов, связанных с изменением климата и истощением природных запасов, а также увеличивающимся вниманием общественности к экологии.

По официальным данным, именно автомобильный транспорт оказывает наиболее разрушительное влияние на биосферу и здоровье человека, а величина ежегодного экологического ущерба от загрязнения атмосферы от деятельности автотранспортного комплекса в стране оценивается в 1,5-1,8% ВВП России. Именно поэтому переход на электромобили и гибридные транспортные средства является необходимой мерой.

"В настоящее время уже сформировалась тенденция "энергетического перехода" и связанного с ним замещения классического топлива для транспортных средств альтернативными видами топлива, в том числе электричеством и природным газом, - сообщил Владимир Сысоев. - Перед нами стоит задача снижения углеродной емкости транспортной отрасли, которая обусловлена глобальной климатической повесткой".

Принятие законопроекта позволит стимулировать развитие не только рынка экологичных транспортных средств, но и будет способствовать развитию соответствующей инфраструктуры, а также увеличит приток инвестиций в отрасль технического обслуживания и ремонта электромобилей за счет развития соответствующей инфраструктуры.