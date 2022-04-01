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В Тюменской области планируют освободить владельцев электромобилей от транспортного налога

Политика, 13:30 19 апреля 2022

Минпромторг

Освободить от уплаты транспортного налога всех владельцев электромобилей независимо от их мощности предлагает группа депутатов Тюменской областной думы, которые разработали законопроект о новых льготах по транспортному налогу.

Инициаторы законопроекта, сообщает пресс-служба облдумы, считают необходимым снизить наполовину ставку транспортного налога для физических лиц, владеющих автотранспортными средствами с гибридным типом двигателя. Предусмотрено так же снижение размера налога до 1/5 ставки для владельцев автомототранспортных средств, в том числе легковых и грузовых автомобилей, использующих природный газ в качестве моторного топлива.

Один из разработчиков законопроекта, лидер фракции ЛДПР в Тюменской областной думе Владимир Сысоев отметил, что глобальное распространение тренда электрификации автотранспорта продиктовано совокупностью факторов, связанных с изменением климата и истощением природных запасов, а также увеличивающимся вниманием общественности к экологии.

По официальным данным, именно автомобильный транспорт оказывает наиболее разрушительное влияние на биосферу и здоровье человека, а величина ежегодного экологического ущерба от загрязнения атмосферы от деятельности автотранспортного комплекса в стране оценивается в 1,5-1,8% ВВП России. Именно поэтому переход на электромобили и гибридные транспортные средства является необходимой мерой.

"В настоящее время уже сформировалась тенденция "энергетического перехода" и связанного с ним замещения классического топлива для транспортных средств альтернативными видами топлива, в том числе электричеством и природным газом, - сообщил Владимир Сысоев. - Перед нами стоит задача снижения углеродной емкости транспортной отрасли, которая обусловлена глобальной климатической повесткой".

Принятие законопроекта позволит стимулировать развитие не только рынка экологичных транспортных средств, но и будет способствовать развитию соответствующей инфраструктуры, а также увеличит приток инвестиций в отрасль технического обслуживания и ремонта электромобилей за счет развития соответствующей инфраструктуры.

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# облдума , транспортный налог , электромобили

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