Золотые украшения на 90 тысяч рублей у жителя Тюменской области похитила бывшая девушка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодая девушка из Курганской области украла золотые изделия на сумму около 90 тыс. рублей у семьи бывшего парня из пос. Кировский Исетского района, сообщает управление МВД по Тюменской области.

Установлено, что 19-летняя девушка после расставания с молодым человеком похитила из шкатулки ювелирные изделия и уехала. Кольцо и цепочку она сдала в ломбард. Вырученные деньги - 30 тыс. рублей - потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Девушке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Обвиняемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.