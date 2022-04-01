В Тюмени обсудили вопросы информирования населения о мерах по противодействию терроризму

РУФСБ России по Тюменской области РУФСБ России по Тюменской области

В Тюмени на межведомственном совещании под руководством начальника РУФСБ России по Тюменской области Игоря Николаева рассмотрели вопросы информирования населения о мерах по противодействию терроризму, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

В мероприятии приняли участие губернаторы Тюменской области Александр Моор, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова и Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, официальный представитель Национального антитеррористического комитета – руководитель информационного центра НАК Андрей Пржездомский, руководители оперативных штабов и антитеррористических комиссий, их аппаратов, пресс-служб государственных органов.

Начальник регионального управления ФСБ России, руководитель оперативного штаба генерал-майор Игорь Николаев отметил, что противодействие терроризму является важнейшей составляющей работы органов государственной власти и местного самоуправления.

РУФСБ России по Тюменской области РУФСБ России по Тюменской области

Для оперативного информирования общественности об угрозах и действиях по нейтрализации террористичческих проявлений задействуют телевидение, радио, электронные СМИ, социальные сети и пр.

Андрей Пржездомский обратил внимание участников совещания на информационные угрозы и пропаганду международных террористических организаций для радикализации подростков и молодежи. "Только скоординированная работа органов государственной власти, местного самоуправления и СМИ позволит эффективно снижать количество граждан, вовлекаемых в террористическую деятельность", - отметил он.

Пржездомский указал на необходимость своевременного и объективного информирования населения в случае возникновения реальных угроз как залог недопущения панических настроений и распространения недостоверной информации.

Александр Моор, Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов рассказали о том, как во взаимодействии с органами безопасности и силами правопорядка осуществляется подготовка и доведение до населения разъяснительной информации. В каждом из трех субъектов отдельное внимание уделяют работе с молодежью всех возрастов и трудовыми мигрантами.

По результатам совещания выработали дополнительные меры по совершенствованию организации информирования жителей Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО о работе органов власти и силовых структур в области профилактики терроризма и пресечения преступлений террористической направленности.