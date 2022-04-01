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Жителя Увата отправили на четыре месяца в колонию за неуплату алиментов

Происшествия, 17:09 27 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

36-летнего жителя Увата приговорили к четырем месяцам лишения свободы за неуплату алиментов на содержание дочери, сообщает прокуратура Тюменской области.

Суд установил, что на основании судебного приказа с 25 апреля 2016 года мужчина обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетней дочери. 15 марта 2021 года подсудимого привлекли к административной ответственности за уклонение от уплаты без уважительных причин. Кроме того, в период с 1 октября 2021 года по 31 января 2022 года мужчина был трудоустроен, при этом умышленно и неоднократно деньги не выплачивал. Общий размер задолженности составил более 335 тыс. рублей.

Уватский районный суд вынес приговор по статье "Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно". Суд назначил подсудимому четыре месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.

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# алименты , прокуратура Тюменской области

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