Александр Моор лично поздравил игроков "Рубина" с победой в Высшей хоккейной лиге

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор лично поздравил игроков "Рубина" с победой в Высшей хоккейной лиге.

"Команда проявила характер и профессионализм, спортивная удача сопутствует сильнейшим!"- написал глава региона в своем Telegram-канале.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, во всех 26 муниципальных образованиях Тюменской области хоккеем занимаются 9 тыс. 600 человек. Тренируют спортсменов 82 штатных тренера.

В регионе 252 хоккейных катка, из них 11 крытых с искусственным льдом в Уватском и Тюменском районах, Тюмени, Тобольске и Ялуторовске.

Напомним, хоккейный клуб "Рубин" дебютировал в ВХЛ в 2010 году и под руководством заслуженного тренера России Мисхата Фахрутдинова в спортивном сезоне 2010-2011 г. стал победителем Кубка Восточной конференции и регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги, завоевал главный трофей – Кубок Братины.

В сезоне 2021-2022 гг. команда "Рубин" одержала 12 побед в 16 матчах плей-офф.