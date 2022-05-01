Тюменцам предлагают сыграть в "Денежный поток" в "Точке кипения"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Игра "Денежный поток" состоится в пространстве "Точка кипения" в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) 7 мая в 18 часов.

К участию в финансовой тренинг-игре, известной благодаря Роберту Кийосаки и его книгам, посвященным финансовому мышлению, приглашают всех желающих.

"Вас ждут серьезнейшие внутренние изменения, перестройка мышления и изменение денежных стереотипов, отработка на практике навыков общения с другими людьми, а так же появится умение использовать ресурсы и возможности других людей", — обещает организатор мероприятия, предприниматель, ментор Екатерина Межень.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться.