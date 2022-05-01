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Пожилых тюменцев приглашают на курс по финансовой грамотности

Экономика, 17:34 01 мая 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Бесплатный курс лекций для пожилых людей по вопросам финансовой грамотности запускает "Университет третьего возраста". Встречи пройдут в Региональном центре активного долголетия, геронтологии и реабилитации (ул. Карла Маркса, 123) с 5 по 13 мая.

Сотрудники тюменского отделения Центробанка расскажут пенсионерам, как хранить средства, получать пассивный доход и вести учет трат. Также пенсионеров познакомят с онлайн-банкингом и оплатой услуг в интернете, пишет "Вслух.ру". Отдельное занятие посвятят теме мошенничества.

Записаться на курс лекций можно по телефону: (3452) 51-50-51.

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# пенсионеры , финансовая грамотность

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