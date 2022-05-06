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Тюменские футболисты обыграли омский "Иртыш" в домашнем матче ОЛИМП-Первенства России

Спорт, 13:01 06 мая 2022

fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

Футболисты "Тюмени" победили омский "Иртыш" в домашнем матче ОЛИМП-Первенства России среди команд клубов II дивизиона ФНЛ, который прошел 5 мая, сообщает пресс-служба клуба.

Поединок завершился со счетом 7:2 в пользу тюменцев. В результате третьей крупной победы ФК "Тюмень" вышел на третье место в турнирной таблице. Сейчас у них 48 очков. Впереди – "Челябинск" с 50 очками и ульяновская "Волга", у которой 51 очко.

Следующий матч у спортсменов вновь пройдет дома. 8 мая они сыграют с командой "Динамо-Барнаул".

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# спортсмены , ФК Тюмень , футбол

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