Евгений Заболотный: мы все – наследники великой Победы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

9 Мая – священная для всех нас дата. Наши отцы, деды и прадеды одержали победу за право на жизнь, мир и равенство людей всех национальностей. С поздравлением с Днем Победы к жителям региона обратился председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.

Он отметил, что у каждой семьи с праздником связаны радости и скорби, воспоминания и переживания, именно поэтому он так дорог для всех.

"Солдаты и офицеры мужественно и отважно воевали на полях сражений. Матери, сестры, жены и дети фронтовиков стояли у станков тюменских предприятий и эвакуированных в наш город заводов, лечили раненных, помогали, чем могли прибывающим с оккупированных территорий советским людям", - напомнил он.

Сегодня героические дела наших земляков отмечены присвоением Тюмени высокого звания "Город трудовой доблести".

Председатель гордумы уточнил также, что 1945 году наша армия не только отстояла свободу и независимость страны, но и освободила от нацизма всю Европу.

"Однако события, происходящие в мире сегодня, свидетельствуют о том, что фашизм вновь поднимает голову, а борьба с ним вновь ложится на плечи России. Мы все наследники Великой Победы и о нашей победе над фашизмом должны помнить не только мы, но и те, кто реанимирует идеи национал-социализма", - уверен он.

"Депутаты городской думы в этот светлый праздник искренне поздравляют вас с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!" - добавил Евгений Заболотный.

Николай Ступников