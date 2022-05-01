Ситуация на Украине сплотила российский народ, считает депутат из Чикчи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жители Чикчи и окрестных деревень Тюменского района неоднократно собирали гуманитарную помощь, продукты, одежду, предметы первой необходимости. Люди приходят, звонят – спрашивают, чем и как могут помочь. Много земляков готовы поехать помогать в Донбасс. Это говорит о сплоченности российского народа, полной поддержке лидера страны.

Такое мнение высказала заместитель председателя думы Чикчинского муниципального образования Екатерина Мадьярова.

"Волю российского народа не сломить санкциями, думаю, что все будет хорошо и постепенно наладится, мы для этого делаем все возможное", - подчеркнула она.

Россия на протяжении восьми лет пыталась урегулировать конфликт в Донбассе дипломатическим путем, но это не помогло. Сейчас же действия российской армии направлены не только на восстановление мира в ДНР и ЛНР, сохранение жизни гражданского населения, но и обеспечение безопасного будущего России.

Народный избранник выразила искреннее уважение и благодарность военнослужащим на передовой, которые проявляют мужество и героизм в боях, а также всем тем, кто помогает мирным жителям Донбасса.





| Фото: предоставлено Екатериной Мадьяровой | Фото: предоставлено Екатериной Мадьяровой

Инна Кондрашкина