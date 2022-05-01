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Тобольские студенты участвуют в проекте #пинкодбизнеса

Экономика, 14:01 15 мая 2022

организаторов проекта

50 студентов Тобольского многопрофильного техникума стали участниками проект #пинкодбизнеса. Об этом рассказал председатель Тобольского отделения "Опоры России" Константин Константинов.

"Студенты "поиграют в бизнес" несколько недель и поймут, насколько им близка роль предпринимателя, менеджера или специалиста. 8 наставников из числа предпринимателей будут помогать студентам выстроить грамотный бизнес-план и воплотить его в жизнь", - говорит он.

Главной задачей проекта #пинкодбизнеса является профориентация молодежи в сфере предпринимательства. Итогом проекта станет презентация бизнес-идей, которая пройдёт 21 мая.

В день старта проекта, 1 мая, студенты на примере студии груминга животных совместно с наставниками разобрали финансовую составляющую проекта, посчитали примерную стоимость инвестиционных, постоянных и переменных затрат. Все команды получили домашнее задание - составить таблицу с управленческим учетом, где построчно необходимо заполнить все расходы, посчитать примерную стоимость среднего чека и чистую прибыль.

Наставниками проекта выступают тобольские предприниматели: Алексей Сурков, Ирина Пермякова, Егор Рочев, Константин Левин, и другие.

На открытие проекта присутствовали представители Тюменской "Опоры России" - Наиль Хакимов и Ксения Калашникова, которые и будут направлять ребят и их наставников на протяжении всего проекта.

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# Опора России , предприниматели

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