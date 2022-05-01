Чуваев: уход Fortum не скажется на работе российского подразделения, в том числе, тюменских ТЭЦ

| Фото: fortum.ru | Фото: fortum.ru

Планируемый выход Fortum из акционерного капитала ПАО "Фортум" не скажется на деятельности компании и работе персонала. Об этом заявил генеральный директор ПАО "Фортум", глава дивизиона "Россия" Александр Чуваев в связи с сообщением о начале контролируемого выхода с российского рынка корпорации Fortum.

Напомним, компании принадлежат тюменские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

"Решение акционера, в числе прочего, связано с тем, что в условиях внешних санкций со стороны Европейского союза и других стран становится сложно обеспечивать развитие российского дивизиона, - отметил в своем обращении Александр Чуваев и заверил, что это не повлияет на устойчивое финансовое и технологическое положение компании и позволит обеспечить дальнейшее развитие российского подразделения.

"Российская компания является операционно и финансово самостоятельной, продолжает нормальную работу и реализацию взятых на себя обязательств", - сказал Александр Чуваев.

Он напомнил, что за годы присутствия Fortum в России российский "Фортум" успешно завершил программу строительства новых мощностей в тепловой генерации и стал крупнейшим игроком в отечественной возобновляемой энергетике.

Также акционер проинформировал, что в ближайшее время российское подразделение перестанет использовать бренд Fortum. Об изменениях в этой части сообщат дополнительно по мере принятия соответствующих решений.