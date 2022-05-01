Александр Ремезков помог двум жителям Тюменской области решить бытовые проблемы

| Фото: пресс-служба "Справедливой России - За правду" | Фото: пресс-служба "Справедливой России - За правду"

За помощью в решении жилищно-коммунальных проблем обратились тюменцы к депутату Госдумы РФ от Тюменской области, фракции "Справедливая Россия — За правду" Александру Ремезкову.

Тюменец Владимир Губин не готов примириться с тем, что его соседка с верхнего этажа при ремонте своей квартиры вынесла сантехнику в сухую зону, а затем через суд узаконила эту перепланировку. Пенсионер Владимир Губин отметил, что уже случалась протечка и порча стен соседей снизу этой "нехорошей квартиры" и теперь жильцы опасаются повторения таких происшествий. Он попросил депутата помочь законным путем добиться устранения этого нарушения.

По поручению Александра Ремезкова, его региональные помощники оказали заявителю бесплатную юридическую помощь. Кроме того, после детального изучения предоставленных в приемную документов депутат направит запросы в местные и региональные органы власти, уполномоченные структуры.

Проживающая в поселке Горьковка Тюменского района многодетная мать-одиночка Елена Квасова обратилась к депутату с просьбой помочь решить ее трудный "квартирный вопрос". Она заявила, что вместе со своими девятью детьми рискует оказаться на улице. Местная администрация расселяет старый дом, в одной из квартир которого сегодня по договору социального найма проживает семья Елены Квасовой. При этом не предлагается альтернативных вариантов проживания.

По поручению Александра Ремезкова его региональные помощники не только оказали бесплатную юридическую помощь заявительнице, но и выехали в поселок Горьковка, где провели ряд встреч в местной администрации. В результате принято решение о предоставлении семье Квасовой квартиры для временного проживания. Депутат будет добиваться предоставления жилья по социальному найму в муниципальном жилом фонде.

Александр Ремезков отметил, что в стране уже создан законодательный механизм для реализации мер поддержки многодетных семей, а "Справедливая Россия — За правду" добивается как увеличения объема и форм господдержки семей с детьми, так и неукоснительной реализации на местах пакета мер, уже утвержденного на федеральном и региональном уровнях.