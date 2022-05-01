Под Тюменью задержали 21-летнюю девушку, обокравшую приятельницу
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Уголовное дело возбуждено в отношении 21-летней жительницы села Червишево Тюменского района.
В полицию обратилась ее соседка, которая сообщила, что они вместе распивали алкоголь у нее дома, а на следующий день она обнаружила пропажу 4 тыс. рублей.
"Полицейским гостья призналась, что, выбрав момент, похитила деньги из кошелька хозяйки квартиры и ушла домой", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
Деньги девушка успела потратить. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража".