Под Тюменью задержали 21-летнюю девушку, обокравшую приятельницу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело возбуждено в отношении 21-летней жительницы села Червишево Тюменского района.

В полицию обратилась ее соседка, которая сообщила, что они вместе распивали алкоголь у нее дома, а на следующий день она обнаружила пропажу 4 тыс. рублей.

"Полицейским гостья призналась, что, выбрав момент, похитила деньги из кошелька хозяйки квартиры и ушла домой", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Деньги девушка успела потратить. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража".