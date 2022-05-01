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В Тюменском районе задержали мужчину, укравшего часть теплотрассы

Происшествия, 17:37 14 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В полицию обратились сотрудники управляющей компании в поселке Боровский Тюменского района. Они сообщили, что неизвестные демонтировали элементы теплотрассы на улице Мира, ущерб составил порядка 6 тыс. рублей.

По подозрению в краже был задержан неоднократно судимый 44-летний житель Тюменского района. Несколько дней мужчина похищал цветной металл, сдавал его в пункты приема, а вырученные деньги тратил.

Возбуждено уголовное по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

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# кража

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