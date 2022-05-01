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61 мешок краденой пшеницы задержали автоинспекторы в Ишиме

Происшествия, 12:36 17 мая 2022

mcx.gov.ru | Фото: mcx.gov.ru

61 мешок с зерном пшеницы обнаружили в кузове автомобиля "Газель" сотрудники Госавтоинспекции в Ишиме, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области.

24-летний пассажир машины пояснил, что похитил зерно со склада агрокомплекса, где раньше работал. Мужчина хотел сбыть имущество, а деньги потратить по своему усмотрению. Для этого он попросил своего товарища, владельца "Газели", помочь ему кое-что довезти и вместе с ним ночью отправился на территорию агрокомплекса. Со склада через незапертую дверь он погрузил в автомобиль мешки с пшеницей, после чего скрылся с места происшествия.

Сумма ущерба составила почти 55 тыс. рублей. В настоящее время всё имущество возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

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# кража

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