61 мешок краденой пшеницы задержали автоинспекторы в Ишиме
61 мешок с зерном пшеницы обнаружили в кузове автомобиля "Газель" сотрудники Госавтоинспекции в Ишиме, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области.
24-летний пассажир машины пояснил, что похитил зерно со склада агрокомплекса, где раньше работал. Мужчина хотел сбыть имущество, а деньги потратить по своему усмотрению. Для этого он попросил своего товарища, владельца "Газели", помочь ему кое-что довезти и вместе с ним ночью отправился на территорию агрокомплекса. Со склада через незапертую дверь он погрузил в автомобиль мешки с пшеницей, после чего скрылся с места происшествия.
Сумма ущерба составила почти 55 тыс. рублей. В настоящее время всё имущество возвращено законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.