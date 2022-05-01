Александр Моор поздравил ветеранов пионерского движения со 100-летием организации

Информационного центра правительства Тюменской области Информационного центра правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил ветеранов пионерского движения с предстоящим 100-летним юбилеем Всесоюзной пионерской организации.

Пионерская организация, отметил глава региона, учила ребят быть самостоятельными и целеустремленными, верными и надежными, готовыми всегда прийти на помощь, а также быть ответственными за свои слова и поступки.

"Высшим мерилом правды для каждого из нас тогда были слова "Честное пионерское!". За всем этим стояла ежедневная, кропотливая работа людей, которые воспитывали в детях стремление участвовать в общественной жизни страны, ценить время, чтобы успеть сделать больше полезных дел", - подчеркнул губернатор.

Губернатор поделился с собравшимися теплыми воспоминаниями о своем пионерском детстве. Будущий глава региона активно занимался общественной работой - собирал металлолом и макулатуру, с огромным интересом участвовал в военно-патриотической игре "Зарница". Был председателем совета школьной пионерской дружины. Лучшей наградой за отличную учебу и активную жизненную позицию стала для Александра Моора путевка во Всесоюзный пионерский лагерь "Артек".

Труд ветеранов пионерского движения не пропал даром, отметил Александр Моор. Эстафету подхватило Российское движение школьников, первичные которого организации созданы в учебных заведениях Тюменской области. В школы пришли советники по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

"Благодарю вас за преданность делу, неравнодушие и истинную любовь к детям. Вы пронесли эти качества через всю жизнь, а ваш профессионализм востребован и сейчас", - отметил губернатор, обращаясь к участникам встречи.

Александр Моор вручил ветеранам пионерского движения региональные награды за заслуги в сфере образования, способствующие социально-экономическому развитию региона.

Евгений Бабенко