Египетская и тюменская компании займутся очисткой стоков промпредприятий в России

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменское научно-производственное объединение "Аквамин-Технологии" и египетская компания LLC EMAS подписали меморандум о сотрудничестве по разработке и внедрению передовых технологий водоподготовки, очистки и разделения жидких сред, сообщает центр поддержки экспорта фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".

Как рассказала генеральный директор ООО "Аквамин-Технологии" Татьяна Леонгард, коллеги из Египта прилетели в Тюмень познакомиться с компанией, оценили эффективность применяемых здесь безреагентных методов опреснения, деминерализации воды с повышенным солесодержанием.

Специалисты "Аквамин-Технологии" продемонстрировали египтянам процесс очистки морской воды, снизив солесодержание 20 г/л до 250 мг/л. Бизнесменов из Египта впечатлило увиденное, они высказали намерение подписать соглашение о сотрудничестве, и как можно скорее начать совместную реализацию проектов.

"Приоритетом компании "Аквамин-Технологии" остается внутренний рынок. Потребность в очистке воды в России очень высокая. Ведь одну из угроз загрязнения гидросферы представляют именно неочищенные стоки крупных промышленных предприятий, которых в последние годы построено достаточно много. Большинство из них, наши потенциальные заказчики", - сказала Татьяна Леонгард.

Компания LLC EMAS ведет деятельность в Египте, странах Ближнего Востока (Оман, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар) и специализируется на системах очистки воды и охране окружающей среды. В настоящее время компания расширяет сферу деятельности и активно занимается развитием сельского хозяйства, в частности растениеводством.

"Аквамин-Технологии" на протяжении многих лет разрабатывает и внедряет в промышленность передовые наукоемкие технологии водоподготовки, очистки и разделения жидких сред. Специалисты владеют современными технологиями очистки воды: электродиализ, электролиз, элетрокоагуляция, ионный обмен, сорбция, озонирование, микрофильтрация, обратный осмос и рядом других.