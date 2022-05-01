Почти в два раза увеличили количество бюджетных мест в Тюменском индустриальном университете

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

3 тыс. бюджетных мест на очную форму обучения бакалавриата и специалитета предоставит абитуриентам ТИУ в 2022-2023 учебном году. В прошлом году за счет бюджетных средств поступило более 1,5 тыс. человек. Об этом рассказал руководитель приемной комиссии вуза Василий Шитый.

С каждым годом количество бюджетных мест в индустриальном университете увеличивается. Вуз входит в двадцатку университетов по России и является первым в Тюменской области по количеству мест для бесплатного обучения.

"Если говорить о популярных направлениях для поступления, есть два мнения: специальности, которые пользуются спросом у предприятий, как у будущих работодателей, и у абитуриентов. Разница есть. Абитуриенты иногда идут на трендовые и популярные в текущем поколении специальности. Работодатели - это наши постоянные партнеры. Они готовы забирать выпускников со всех направлений. А это гораздо важнее", - сказал Шитый.

В 2022 году вуз планирует принять более 8 тыс. абитуриентов на все уровни и формы обучения. Около 4 тыс. 800 пойдет на программы высшего образования: бакалавриат, специалитет. 1,5 тысячи - магистры, 50 элитных аспирантов и 1 тыс. 900 - это абитуриенты с уровнем среднего профессионального образования.

Добавим, в предстоящем учебном году в ТИУ появится новая специальность "Физические процессы горного и нефтегазового дела", на которое выделено 70 мест. Также стартует направление подготовки по ЖКХ, представленное на уровне бакалавриата и магистратуры. "Вуз следит за потребностями заказчика. Эти направления были детально проработаны, мы знаем конкретно, куда выпускники пойдут работать. Если говорить о цифрах, 87 процентов выпускников ТИУ трудоустраиваются сразу после выпуска", - отметил Василий Шитый.

Юлия Карандашева