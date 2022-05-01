В Тюменской области стали медленнее дорожать автомобили, компьютеры и телевизоры

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в апреле 2022 года по сравнению с мартом снизился на 1,82 п.п. - до 12,19%.

По мере исчерпания ажиотажного спроса со стороны населения и укрепления рубля замедлилось удорожание в годовом выражении легковых автомобилей. По этим же причинам, сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Тюменской области, уменьшились годовые темпы прироста цен на персональные и планшетные компьютеры, смартфоны, телевизоры и бытовую технику.

На фоне возникших сложностей отечественных производителей с экспортом нефтепродуктов произошло расширение их предложения на внутреннем рынке, что способствовало снижению годовых темпов прироста цен на моторное топливо.