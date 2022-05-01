Владимир Якушев: главная задача - обеспечить ликвидность МСП и бесперебойную работу системообразующих предприятий

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Разбираться в каждом случае отказа по кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса, а также системообразующих предприятий рекомендовал полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами 23 мая.

Полпред заострил внимание на одобрении банками заявок от бизнеса.

"Льготное кредитование малого и среднего бизнеса, системообразующих предприятий – одна из ключевых мер поддержки экономики в условиях внешнего санкционного давления. Задача – наполнить экономику деньгами. Обеспечить ликвидность МСП, дать системообразующим предприятиям средства на бесперебойную работу. Процесс кредитования идёт не так быстро, как хотелось бы, по заявкам нередко поступают отказы. Нужно понять, почему так происходит: продолжать мониторинг действующих программ кредитования и предметно разбираться в каждой ситуации", – обозначил Владимир Якушев.

Он поручил главным федеральным инспекторам УФО обеспечить системную работу площадок, где бизнес, банки, власть, уполномоченные по правам предпринимателей и представители деловых сообществ могут быстро решать проблемные вопросы.