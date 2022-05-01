Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Днем славянской письменности и культуры
История, традиции, духовное и культурное наследие России – это величайшая фундаментальная ценность, которая укрепляет мир и согласие, объединяет многонациональный народ нашей страны.
Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей региона с Днем славянской письменности и культуры.
Более 350 событий включено в программу мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры в Тюменской области. Так, уже 24 мая Тюменская филармония приглашает на бесплатный концерт с участием Тюменского филармонического оркестра, хоровой капеллы и других коллективов. Начало в 15 часов.
Праздничная программа "Сокровища родного слова" на площади перед дворцом национальных культур "Строитель" пройдет в Тюмени в 17 часов.
С программой мероприятий можно ознакомится по ссылке.