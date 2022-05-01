  • 24 мая 202224.05.2022вторник
  • USD58,2087
    EUR60,3851
  • В Тюмени 11..13 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Днем славянской письменности и культуры

Губернатор, 08:30 24 мая 2022

Информационного центра правительства Тюменской области | Фото: Информационного центра правительства Тюменской области

История, традиции, духовное и культурное наследие России – это величайшая фундаментальная ценность, которая укрепляет мир и согласие, объединяет многонациональный народ нашей страны.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей региона с Днем славянской письменности и культуры.

Более 350 событий включено в программу мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры в Тюменской области. Так, уже 24 мая Тюменская филармония приглашает на бесплатный концерт с участием Тюменского филармонического оркестра, хоровой капеллы и других коллективов. Начало в 15 часов.

Праздничная программа "Сокровища родного слова" на площади перед дворцом национальных культур "Строитель" пройдет в Тюмени в 17 часов.

С программой мероприятий можно ознакомится по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , День славянской письменности и культуры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:30 24.05.2022Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Днем славянской письменности и культуры
16:30 23.05.2022Александр Моор: товарооборот между Тюменской областью и Арменией может быть увеличен кратно
12:34 23.05.2022Погорельцы из Тюменского и Абатского районов получат единовременные выплаты
18:10 20.05.2022Александр Моор: экономика Тюменской области сохраняет устойчивость