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В Тюмени на стройке рабочего придавило бетонной балкой

Происшествия, 14:44 25 мая 2022

управление СК РФ по Тюменской области | Фото: управление СК РФ по Тюменской области

28-летний мужчина погиб при обрушении бетонной балки с высоты пятого этажа строящегося многоквартирного дома в Тюмени утром 25 мая. Управление Следственного комитета России по Тюменской области проводит проверку, сообщает ведомство.

На месте происшествия работают следователи. Они осмотрели место трагедии, назначили комплекс экспертиз. Эксперты установят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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# следственный комитет

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