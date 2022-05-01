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Тюменские дзюдоисты вошли в состав российской сборной

Спорт, 17:46 25 мая 2022

vk.com/tyumen_judo | Фото: vk.com/tyumen_judo

Тюменские дзюдоисты Евгений Прокопчук и Ирина Долгова вошли в сборную России, которая в эти дни проводит тренировки в Монголии, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

Участница Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро и Токио Ирина Долгова, выступающая в категории до 48 килограммов, недавно стала победительницей первого профессионального турнира "Петербургский вызов". А Евгений Прокопчук, бронзовый призёр командного чемпионата мира в весе до 73 кг, в начале мая взял серебро на соревнованиях памяти одного из родоначальников дзюдо в России — Василия Ощепкова.

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# дзюдо , ЦОП Тюмень-дзюдо

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