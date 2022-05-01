Тюменские дзюдоисты вошли в состав российской сборной

| Фото: vk.com/tyumen_judo | Фото: vk.com/tyumen_judo

Тюменские дзюдоисты Евгений Прокопчук и Ирина Долгова вошли в сборную России, которая в эти дни проводит тренировки в Монголии, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

Участница Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро и Токио Ирина Долгова, выступающая в категории до 48 килограммов, недавно стала победительницей первого профессионального турнира "Петербургский вызов". А Евгений Прокопчук, бронзовый призёр командного чемпионата мира в весе до 73 кг, в начале мая взял серебро на соревнованиях памяти одного из родоначальников дзюдо в России — Василия Ощепкова.