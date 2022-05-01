Шесть представителей Тюменской области выступают в суперфиналe конкурса "Лидеры России"

Шесть участников от Тюменской области выступают в суперфинале конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Как сообщает информационный центр регионального правительства, это директор по экономике "СИБУР" Евгений Ямщиков, руководитель направления геологии "Газпромнефть-Заполярье" Александр Мильке, руководитель по сопровождению проектов "Газпромнефть-Развитие" Андрей Валицкий, старший юрист "Газпромнефть Экспертные решения" Эльвира Батурина, проректор по экономике ТИУ Юрий Зазуля, и.о. директора Института биологии ТюмГУ Олег Трофимов.

Ранее состоялись финалы треков конкурса, по итогам которых определили 300 суперфиналистов. 24 из них – управленцы из Уральского федерального округа.

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев в Москве встретился с участниками суперфинала конкурса, представляющими регионы УФО.

"Конкурс постоянно развивается, наполнение программ становится все интереснее. При этом меняется и состав участников: если раньше это были в основном молодые люди, главной целью которых была карьера, то теперь появляется всё больше и больше уже состоявшихся, зрелых конкурсантов, которые хотят себя “проверить на прочность” и понять свой реальный уровень компетенций", - отметил Владимир Якушев.