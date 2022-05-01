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В Тюменском районе местные жители нашли мертвого младенца

Происшествия, 10:17 31 мая 2022

СК РФ по Тюменской области | Фото: СК РФ по Тюменской области

Мертвого младенца обнаружили жители с. Мальково Тюменского района вечером 29 мая. Ведется расследование.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в региональном следственном управлении СК РФ.

В настоящее время следователи ведут проверку, возбуждено дело по ст. 106 УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка". Назначены экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.

Николай Ступников

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# следственный комитет , уголовное дело

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