На тюменских заправках цены на газ упали на 26% с начала 2022 года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В среднем на 26% снизилась стоимость газомоторного топлива в Тюменской области за пять месяцев 2022 года. Литр газа стоит не более 22 рублей, сообщает региональная УФАС.

"Цены на автомобильное топливо не подлежат государственному регулированию, то есть формируются хозяйствующими субъектами самостоятельно. Но устанавливая цены, операторы рынка обязаны соблюдать требования антимонопольного законодательства, включая запрет на их необоснованное завышение", - говорят эксперты ведомства.

26 рублей стоил литр газа на тюменских заправках ровно год назад. В августе 2021 г. цена достигала 33 рублей за литр. Это было вызвано изменениями на бирже. К концу прошлого года зафиксировано снижение цен. В начале 2022 г. заправить автомобиль газом можно было за 29 рублей.