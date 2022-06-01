Семейный экофестиваль "Я = Планета" пройдет в Тюменской области в сентябре

| Фото: "Живая планета" движение школьных лесничеств ВКонтакте | Фото: "Живая планета" движение школьных лесничеств ВКонтакте

Более тысячи школьников и их родителей, а также педагогов из Тюмени, Тюменского, Исетского и Упоровского районов станут участниками семейного экофестиваля "Я = Планета". Мероприятие, которое на средства президентского гранта организует областной центр развития внутреннего мира человека "Свобода", пройдет в областном центре 10 и 11 сентября.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" директор центра развития экологических программ "Живая планета" Вера Пахомчик, фестиваль пройдет во второй раз. Только в этом году он станет еще более масштабным и насыщенным.

"Занимаясь много лет экологическим воспитанием и просвещением подрастающего поколения, мы пришли к выводу, что нужно привлекать в проект и родителей. Поэтому фестиваль станет семейным. Наша задача – привлечь внимание взрослых, помочь им в формировании внутрисемейных ценностей и интересов, сформировать комплексный подход к экологическому воспитанию", - уверены организаторы.

В рамках мероприятия эксперты расскажут, как воспитывать детей в современной экологической ситуации, какие экопрофессии будущего существуют и где получить дополнительное образование в этом направлении.

Всего планируется организовать 12 тематических зон. В их числе - образовательная, игровая, научно-исследовательская, зоны мастер-классов, экотуризма, полезных экопривычек и ЗОЖ, садово-огородного творчества. Также будут работать фотозона, кинозал и выставка-ярмарка. Все участники получат в подарок мини-книжку – сборник игр и упражнений на природе.

Помимо самого фестиваля команда проекта проведет ряд мероприятий в период с октября 2022 по июнь 2023 года. Волонтеры организуют в школах более 200 экоуроков и вместе с ребятами побывают на экотропе. Также ученики вместе с учителями и родителями поучаствуют в семинаре-практикуме по ландшафтному дизайну. Запланированы прямые онлайн-эфиры с представителями экосообществ города, а также интересные публикации на странице фестиваля во ВКонтакте.

Добавим, на реализацию проекта областная общественная организация "Центр развития внутреннего мира человека "Свобода" выиграла президентский грант в сумме 2 млн 447 тыс. 550 рублей. Всего от Тюменской области победителем по итогам второго конкурса фонда президентских грантов 2022 года признан 31 проект НКО. Общая сумма поддержки составляет более 45 млн 378 тыс. рублей.

Любовь Голышева