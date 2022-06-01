Владимир Якушев подпишет соглашение о сотрудничестве с Президентской библиотекой на ПМЭФ-2022

| Фото: пресс-служба полномочного представителя президента России в УФО Владимира Якушева | Фото: пресс-служба полномочного представителя президента России в УФО Владимира Якушева

Полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев выступит на двух сессиях в рамках Петербургского международного экономического форума 16 и 17 июня. Он также подпишет соглашение о сотрудничестве с Президентской библиотекой 16 июня, сообщает пресс-центр полномочного представителя.

16 июня темой его доклада станет "Фундамент устойчивого развития: строительство и ЖКХ как основа экономического роста", 17 июня - "Инфраструктурные облигации как эффективный механизм развития регионов".

"Петербургский форум – главное экономическое и политическое событие, ориентир для регионов. Экономическая ситуация, в которой мы находимся, — это совершенно новые вызовы. Сегодня высказывается много идей по поводу трансформации нашей экономики, о том, что должны произойти серьёзные изменения в приоритетах. Как раз об этом и пойдёт речь на форуме", – сказал Владимир Якушев. Также подведут итоги национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России.

Добавим, в 2022 году форум проходит в 25 раз. Главная тема этого года - "Новый мир – новые возможности". Основная программа разделена на четыре тематических направления, которые посвящены вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки, развития человеческого потенциала. В мероприятиях участвуют делегации из всех регионов России и 40 иностранных государств. Страна-гость форума – Египет.