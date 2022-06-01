Деловые встречи с представителями бизнес-сообщества проведут участники тюменской делегации на ПМЭФ-2022

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Деловые встречи с представителями бизнес-сообщества проведут участники тюменской делегации на XXV Петербургском международном экономическом форуме, который начался 15 июня.

"Традиционно основная цель участия в Петербургском форуме - расширение круга партнеров для реализации совместных инвестиционных проектов в регионе", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

В деловых мероприятиях ПМЭФ-2022 на бесплатной основе принимают участие делегации органов власти из 85 регионов России.

Напомним, по итогам ПЭМФ-2021 в Тюменскую область привлечено инвестиций на сумму более 10 млрд рублей.