  • 20 июня 202220.06.2022понедельник
  • USD56,7101
    EUR59,3299
  • В Тюмени 22..24 С 1 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменка вынесла из ювелирного магазина товар на 280 тыс. рублей

Происшествия, 16:32 20 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ювелирные изделия на сумму более 280 тыс. рублей украла продавец магазина в аэропорту Рощино. Кражи происходили с февраля по июнь 2021 года, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "Кража". Ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок два года с испытательным сроком три года. С осужденной также взыскали материальный ущерб.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кража

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:54 20.06.2022В Тюмени осужденного подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр
16:32 20.06.2022Тюменка вынесла из ювелирного магазина товар на 280 тыс. рублей
16:00 20.06.2022Фальшивые полицейские украли у ялуторовчанки 300 тысяч рублей
15:38 20.06.2022Тюменцу, угодившему в смотровую яму, фирма заплатит 700 тысяч рублей