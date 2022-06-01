Тюменка вынесла из ювелирного магазина товар на 280 тыс. рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ювелирные изделия на сумму более 280 тыс. рублей украла продавец магазина в аэропорту Рощино. Кражи происходили с февраля по июнь 2021 года, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "Кража". Ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок два года с испытательным сроком три года. С осужденной также взыскали материальный ущерб.