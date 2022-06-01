Тюменская областная дума рассмотрит отчет об исполнении бюджета за первый квартал 2022 года

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал 2022 года рассмотрят депутаты Тюменской областной думы на очередном заседании 23 июня.

За 1 квартал 2022 года в областной бюджет поступили доходы в сумме более 76 млрд рублей, годовой план исполнен на 39,3%. Расходы областного бюджета профинансированы в сумме 45 млрд 805 млн 084 тыс. рублей, или 16,2% от годового плана. Расходы на реализацию государственных программ Тюменской области профинансированы в сумме 41 млрд 898 млн 177 тыс. рублей, или 18,9% от годового плана. В общем объеме расходов расходы на исполнение государственных программ Тюменской области составили 91,5%.

Всего в повестке дня более 30 вопросов. Среди них информация Северо-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о деятельности в 2021 году.

Проект закона Тюменской области "Об отдельных вопросах, связанных с предоставлением гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых располагаются жилые дома".

Проект закона Тюменской области "О внесении изменения в закон Тюменской области "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и планировании их использования".

