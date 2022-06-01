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Тюменская областная дума рассмотрит отчет об исполнении бюджета за первый квартал 2022 года

Политика, 17:09 22 июня 2022

ИА "Тюменская линия"

Отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал 2022 года рассмотрят депутаты Тюменской областной думы на очередном заседании 23 июня.

За 1 квартал 2022 года в областной бюджет поступили доходы в сумме более 76 млрд рублей, годовой план исполнен на 39,3%. Расходы областного бюджета профинансированы в сумме 45 млрд 805 млн 084 тыс. рублей, или 16,2% от годового плана. Расходы на реализацию государственных программ Тюменской области профинансированы в сумме 41 млрд 898 млн 177 тыс. рублей, или 18,9% от годового плана. В общем объеме расходов расходы на исполнение государственных программ Тюменской области составили 91,5%.

Всего в повестке дня более 30 вопросов. Среди них информация Северо-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о деятельности в 2021 году.
Проект закона Тюменской области "Об отдельных вопросах, связанных с предоставлением гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых располагаются жилые дома".

Проект закона Тюменской области "О внесении изменения в закон Тюменской области "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и планировании их использования".

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