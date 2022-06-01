Более 600 инвалидов трудоустроены с начала 2022 года в Тюменской области

| Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

Более 600 человек с инвалидностью трудоустроились в Тюменской области с начала 2022 года. В целом ежегодно при содействии служб занятости работу находят около двух тысяч граждан с инвалидностью.

Как рассказал в ходе прямой линии губернатор Тюменской области Александр Моор, в регионе постоянно ведется учет численности трудоустроенных по заявленным вакансиям работников. Работодатели ежемесячно предоставляют в центры занятости сведения о выполнении квот для приема на работу людей с инвалидностью.

"На сегодня работодатели в Тюменской области в счет квоты заявили около 800 вакансий, в том числе и на крупных предприятиях. Все они имеют пометку о квоте, находятся в открытом доступе и размещаются на портале "Работа в России", - отметил глава региона.

Также в области применяется механизм аренды рабочих мест. Он дает работодателям право финансировать трудоустройство инвалидов в других организациях. Применяется в случаях, когда квота на рабочее место выделена, а создать ставки непосредственно на своем предприятии возможности нет.

Любовь Голышева